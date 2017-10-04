Глава Генштаба ВСУ свалил вину за взрывы под Винницей на космические аппараты

Начальник Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Виктор Муженко заявил, что до, во время и после пожара и взрывов на складе боеприпасов в городе Калиновка Винницкой области над ним пролетали подозрительные космические аппараты и спутники. Об этом он сказал в интервью телеканалу ZIK, видео доступно на YouTube.

Муженко отметил, что считает произошедшее в Калиновке диверсией. «Есть много признаков, которые об этом говорят. Например, повреждение системы связи. Повреждение системы энергообеспечения. Винница была в течение часа отключена от света, как раз перед аварией. Отсутствие связи в некоторых силовых структурах. Я сейчас не буду называть, в каких именно, потому что это является предметом расследования. Появление космических аппаратов, спутников до события, во время события и после него», — отметил глава Генштаба. Говоря о космических аппаратах, Муженко поднял указательный палец и посмотрел наверх.

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3 октября Муженко взял на себя ответственность за произошедшее в Калиновке. По его словам, он лично приказал перевезти боеприпасы со складов в Восточной Украине в Винницкую область в 2015 году. Глава Генштаба подчеркнул, что объем перевозок оказался очень большим.

Пожар и взрывы на складе боеприпасов в Калиновке начались 26 сентября. По меньшей мере два человека пострадали. Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что ущерб составил 800 миллионов долларов. Возгорание локализовали утром 28 сентября. В результате пожаров и взрывов на арсенале были уничтожены 32 тысячи тонн снарядов, то есть больше боеприпасов, чем за три года войны в Донбассе — 24 тысячи тонн.