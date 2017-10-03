Глава Генштаба ВСУ признал вину за взрывы на складе боеприпасов под Винницей

Начальник Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Виктор Муженко взял на себя ответственность за пожар и взрывы на складе боеприпасов в городе Калиновка Винницкой области. Об этом он сказал во вторник, 3 октября, передает портал «Новое время».

«Я считаю себя ответственным (за ситуацию в Калиновке — прим. «Ленты.ру»), поскольку это объект вооруженных сил, но я не хотел бы, чтобы все те проблемы и недостатки, которые имели место в организации охраны и обеспечении безопасности таких объектов в целом, были возложены только на меня лично и моих подчиненных», — заявил Муженко.

Он добавил, что лично приказал перевезти боеприпасы со складов в Восточной Украине в Калиновку в 2015 году. По его словам, объем перевозок оказался очень большим.

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28 сентября ответственность за взрывы боеприпасов на складе в Калиновке на Виктора Муженко возложил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов. По его мнению, он виновен также в пожаре и взрывах на складе в городе Балклея Харьковской области в марте 2017-го.

Пожар и взрывы на складе боеприпасов в Калиновке начались 26 сентября. По меньшей мере два человека пострадали. Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что ущерб составил 800 миллионов долларов. Возгорание локализовали утром 28 сентября. В результате пожаров и взрывов на арсенале были уничтожены 32 тысячи тонн снарядов, то есть больше боеприпасов, чем за три года войны в Донбассе — 24 тысячи тонн.