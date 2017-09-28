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Военная прокуратура Украины опровергла версию диверсии на складах под Винницей

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Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос опроверг информацию о том, что взрывы складов боеприпасов под Винницей были устроены диверсионными группами или беспилотником. Об этом в четверг, 28 сентября, сообщает «112 Украина».

«Есть момент, который бы я хотел отметить, — диверсионных групп, о которых говорят Facebook и другие, следствием с изучением материалов СБУ (Службы безопасности Украины — прим. «Ленты.ру») и других правоохранительных органов на территории области установлено не было и данных о них нет», — сказал глава надзорного ведомства.

Также Матиос подчеркнул, что следователи не располагают сведениями об атаке с помощью беспилотных летательных аппаратов.

Днем ранее советник президента Украины Юрий Бирюков заявил, что взрыв боеприпасов на складах под Винницей был устроен беспилотным летательным аппаратом. В этот же день военная прокуратура Украины возбудила уголовное дело по статье «Диверсия» по факту взрывов боеприпасов на складах вблизи города Калиновка Винницкой области.

Также 27 сентября стало известно, что в результате взрывов на складе боеприпасов пострадали по меньшей мере два человека. Как рассказал местный активист Анатолий Банах, город Калиновка полностью эвакуирован.

Сигналы о пожаре и взрывах на складах одной из воинских частей поступили поздно вечером 26 сентября. Воздушное пространство в 50-километровой зоне от эпицентра события было полностью закрыто. Украинские железные дороги изменили маршруты 14 поездов, эвакуированы работники четырех ближайших к месту происшествия станций.

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