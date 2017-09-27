Советник Порошенко нашел причину взрывов на складе боеприпасов под Винницей

Советник президента Украины Юрий Бирюков заявил, что взрыв боеприпасов на складах под Винницей был устроен беспилотным летательным аппаратом. Об этом он написал на своей странице Facebook в среду, 27 сентября.

«Боец с одного из постов успел доложить о странном звуке. Через несколько секунд начались разрывы на открытой площадке. Периметр охранялся надежно, так что да — похоже на беспилотник. И да, СБУ пыталась перехватить», — утверждает советник Петра Порошенко.

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Ранее в среду сообщалось, что в результате взрывов на складе боеприпасов в Винницкой области пострадали по меньшей мере два человека. Как информировал местный активист Анатолий Банах, город Калиновка полностью эвакуирован. «Калиновка почти не пострадала, однако есть сообщения, что снаряды попали в хлева. Большой минус, что никаких сирен или смс-сообщений после начала взрывов не было», — рассказал он.

Сигналы о пожаре и взрывах на складах одной из воинских частей поступили поздно вечером 26 сентября. Сейчас воздушное пространство в 50-километровой зоне от эпицентра события полностью закрыто. Украинские железные дороги изменили маршруты 14 поездов, эвакуированы работники четырех ближайших к месту происшествия станций.