СМИ узнали о пострадавших в результате взрывов под Винницей

В результате взрывов на складе боеприпасов в Винницкой области пострадали по меньшей мере два человека. Об этом «Громадському» сообщила местная медицинская работница.

Развернуто несколько оперативных штабов в близлежащих населенных пунктах, где работают спасатели. В частности, в штаб в поселке Стрижавка доставили женщину с переломом бедра и женщину с черепно-мозговой травмой.

Как сообщил местный активист Анатолий Банах, город Калиновка полностью эвакуирован. «Калиновка почти не пострадала, однако есть сообщения, что снаряды попали в хлева. Большой минус, что никаких сирен или смс-сообщений после начала взрывов не было», — рассказал он.

Всего осуществлена эвакуация из шести населенных пунктов, сообщил первый заместитель председателя Винницкой областной госадминистрации Андрей Гижко.

Сигналы о пожаре и взрывах на складах одной из воинских частей поступили поздно вечером 26 сентября. Сейчас воздушное пространство в 50-километровой зоне от эпицентра события полностью закрыто. «Укрзализныця» изменила маршруты 14 поездов, эвакуированы работники четырех ближайших к месту происшествия станций.

В Винницу прибыл премьер-министр Украины Владимир Гройсман. К эпицентру события выехали представители Генштаба, Минобороны, Национальной полиции.