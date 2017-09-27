Появилось видео пожара под Винницей

В социальных сетях жители Винницкой области выкладывают видеокадры пожара со взрывами близ города Калиновка. На одном из них на фоне городских строений в ночи видна мощная вспышка, через несколько десятков секунд до наблюдателей доходит взрывная волна.

Сигналы о пожаре и взрывах на складах одной из воинских частей поступили в экстренные службы поздно вечером 26 сентября. В настоящее время воздушное пространство в 50-километровой зоне от эпицентра события полностью закрыто. «Укрзализныця» изменила маршруты 14 поездов, эвакуированы работники четырех ближайших к месту происшествия станций.

В Винницу прибыл премьер-министр Украины Владимир Гройсман. Также к эпицентру события выехали представители Генерального штаба, Министерства обороны, Национальной полиции Украины.