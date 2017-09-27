Премьер-министр Украины Владимир Гройсман прибыл в Винницу, сообщается на сайте кабинета министров.

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Также к эпицентру события уже выехали представители Генерального штаба, Министерства обороны, Национальной полиции Украины.

Сигналы о пожаре и взрывах на складах одной из воинских частей вблизи поселка Калиновка Винницкой области поступили в экстренные службы поздно вечером 26 сентября.

В настоящее время воздушное пространство в 50-километровой зоне от эпицентра события полностью закрыто. «Укрзализныця» изменила маршруты 14 поездов, эвакуированы работники четырех ближайших к месту происшествия станций.