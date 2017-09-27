На арсенале под Винницей начали рваться боеприпасы

На военных складах в Винницкой области начался пожар со взрывами, сообщает «Укринформ».

По словам главы города Калиновка Анатолия Шамалюка, деталей, в частности, сведений о пострадавших среди гражданского населения, пока нет.

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Полицейские и нацгвардейцы перекрыли въезды в Калиновку, а также осуществляют эвакуацию жителей города и близлежащих сел, сообщается на сайте Национальной полиции.

Уточняется, что сообщение о детонации боеприпасов на территории одной из воинских частей поступило во вторник, 26 сентября, в 21:50.

По тревоге подняты работники полиции Винницкой, Житомирской и Хмельницкой областей. На месте развернута деятельность ситуационного центра Винницкой областной полиции для эвакуации людей из зоны возможного поражения.

Крупнейший пожар на складе танковых и артиллерийских боеприпасов произошел на Украине в городе Балаклея под Харьковом в марте. Возгорание привело к детонации нескольких тысяч боеприпасов. Погибших и пострадавших не было. Население из города и близлежащих сел — около 19 тысяч человек — эвакуировали.