На Украине взрывы под Винницей сочли диверсией на день рождения Порошенко

Военная прокуратура Украины возбудила уголовное дело по статье «Диверсия» по факту взрывов боеприпасов на складах вблизи города Калиновка Винницкой области. Об этом в среду, 27 сентября, сообщила пресс-секретарь Службы безопасности Украины (СБУ) Елена Гитлянская на своей странице в Facebook.

«Сотрудники Службы безопасности Украины вошли в следственно-оперативную группу для проведения досудебного следствия в открытом уголовном производстве», — добавила она.

Украинский журналист Юрий Бутусов заявил, что СБУ знала о готовящейся диверсии, приуроченной ко дню рождения украинского президента Петра Порошенко — 26 сентября. «Этот день — день рождения президента Петра Порошенко, и диверсия в его родной Винницкой области не может быть совпадением», — написал он на своей странице в Facebook.

В тот же день советник президента Украины Юрий Бирюков заявил, что взрыв боеприпасов на складах под Винницей был устроен беспилотным летательным аппаратом. «Боец с одного из постов успел доложить о странном звуке. Через несколько секунд начались разрывы на открытой площадке. Периметр охранялся надежно, так что да — похоже на беспилотник. И да, СБУ пыталась перехватить», — написал он в социальной сети.

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Ранее в среду стало известно, что в результате взрывов на складе боеприпасов в Винницкой области пострадали по меньшей мере два человека. Как рассказал местный активист Анатолий Банах, город Калиновка полностью эвакуирован.

Сигналы о пожаре и взрывах на складах одной из воинских частей поступили поздно вечером 26 сентября. Сейчас воздушное пространство в 50-километровой зоне от эпицентра события полностью закрыто. Украинские железные дороги изменили маршруты 14 поездов, эвакуированы работники четырех ближайших к месту происшествия станций.