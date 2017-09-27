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На Украине взрывы под Винницей сочли диверсией на день рождения Порошенко

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Военная прокуратура Украины возбудила уголовное дело по статье «Диверсия» по факту взрывов боеприпасов на складах вблизи города Калиновка Винницкой области. Об этом в среду, 27 сентября, сообщила пресс-секретарь Службы безопасности Украины (СБУ) Елена Гитлянская на своей странице в Facebook.

«Сотрудники Службы безопасности Украины вошли в следственно-оперативную группу для проведения досудебного следствия в открытом уголовном производстве», — добавила она.

Украинский журналист Юрий Бутусов заявил, что СБУ знала о готовящейся диверсии, приуроченной ко дню рождения украинского президента Петра Порошенко — 26 сентября. «Этот день — день рождения президента Петра Порошенко, и диверсия в его родной Винницкой области не может быть совпадением», — написал он на своей странице в Facebook.

В тот же день советник президента Украины Юрий Бирюков заявил, что взрыв боеприпасов на складах под Винницей был устроен беспилотным летательным аппаратом. «Боец с одного из постов успел доложить о странном звуке. Через несколько секунд начались разрывы на открытой площадке. Периметр охранялся надежно, так что да — похоже на беспилотник. И да, СБУ пыталась перехватить», — написал он в социальной сети.

Ранее в среду стало известно, что в результате взрывов на складе боеприпасов в Винницкой области пострадали по меньшей мере два человека. Как рассказал местный активист Анатолий Банах, город Калиновка полностью эвакуирован.

Сигналы о пожаре и взрывах на складах одной из воинских частей поступили поздно вечером 26 сентября. Сейчас воздушное пространство в 50-километровой зоне от эпицентра события полностью закрыто. Украинские железные дороги изменили маршруты 14 поездов, эвакуированы работники четырех ближайших к месту происшествия станций.

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AUGUST 30: Young girls wash themselves in a river before a traditional Reed dance ceremony at the stadium at the Royal Palace on August 30, 2009, in Ludzidzini, Swaziland. About 80.000 virgins from all over the country attended this yearly event, which goes on for a week and the biggest in Swazi culture. It was founded to celebrate the beauty of Swazi women and girls. King Mswati III, and absolute monarch, was born in 1968 and he has 14 wives and many children. The king danced with his men in front of the 80.000 girls. Many of the girls hope to get noticed by the king and to be chosen as a future wife, a ticket from poverty and into a life of privilege and luxury. The country is one of the poorest in the world and it is struggling with a high prevalence of HIV-Aids and severe povertyДевы для короля
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