В российском Минобороны посоветовали Киеву уволить главу Генштаба Украины

Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков посоветовал киевским властям уволить начальника Генштаба Украины Виктора Муженко за профнепригодность. Так российский генерал-майор отреагировал на заявление Муженко о том, что Москва вывела из Белоруссии не всех военнослужащих, задействованных в учениях «Запад-2017». Слова Конашенкова в субботу, 30 сентября, приводит «Интерфакс».

«Что касается подразделения российских войск, принимавшего участие в совместных стратегических учениях "Запад-2017", все вернулись в пункты постоянной дислокации», — подчеркнул Конашенков.

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По его словам, заявления начальника украинского Генштаба о «спрятанных» российских войсках в Белоруссии демонстрируют его профнепригодность.

«Абсолютное невладение оперативной обстановкой на удалении сотен километров от столицы собственной страны и фантазии о численности находящихся там войск — повод для немедленного увольнения такого начальника Генштаба», — отметил Конашенков.

Ранее в интервью Reuters Муженко заявил, что Россия после учений «Запад-2017» оставила в Белоруссии свои войска. По его словам, Москва занизила первоначальное количество направленных в Белоруссию военнослужащих и вывела из республики их небольшую часть.

Совместные стратегические учения России и Белоруссии «Запад-2017» прошли с 14 по 20 сентября. В них было задействовано до 12,7 тысячи военнослужащих, до 70 самолетов и вертолетов, до 680 единиц боевой техники. Аналогичные совместные маневры проводились в 2009 и 2013 годах.