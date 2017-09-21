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Лукашенко гарантировал возвращение войск в Россию после учений «Запад-2017»

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Александр Лукашенко
Александр Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко напомнил о гарантиях возвращения российского военного контингента, участвовавшего в учениях «Запад-2017», из Белоруссии в места постоянной дислокации в РФ. Его слова приводит агентство БЕЛТА.

«По-моему, эти гарантии уже даны много раз еще до этих учений», — сказал Лукашенко.

Он отметил, что и на предыдущие подобные маневры привлекались российские войска примерно в таком же количестве. «Надо успокоиться вашим друзьям. Передайте им: пусть живут спокойно, мы не будем воевать против кого бы то ни было, если нас никто не будет трогать. Это самая большая гарантия», — заявил белорусский лидер.

18 сентября президент Литвы Даля Грибаускайте встретилась с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем и пожаловалась ему на «агрессивный характер» российско-белорусских учений. Украинские и прибалтийские политики неоднократно выражали озабоченность в связи с маневрами.

Совместные стратегические учения России и Белоруссии «Запад-2017» проходили с 14 по 20 сентября. В них было задействовано до 12,7 тысячи военнослужащих, до 70 самолетов и вертолетов, до 680 единиц боевой техники. Аналогичные совместные маневры проводились в 2009 и 2013 годах.

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