Лукашенко объявил об окончании учений «Запад-2017»‍

Президент Белоруссии Александр Лукашенко объявил о завершении российско-белорусских учений «Запад-2017». Об этом он сказал в среду, 20 сентября, на Борисовском полигоне в Минской области во время смотра войск, передает пресс-служба белорусского лидера.

«Всему личному составу, принимавшему участие в учении "Запад-2017" на территории Беларуси, объявляю благодарность», — заявил Лукашенко. Он поздравил военнослужащих с успешным окончанием маневров и пожелал им успехов в службе.

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Президент Белоруссии добавил, что маневры и сотрудничество с Россией не направлены против третьих стран, а служат исключительно защите национальных интересов. По словам президента, в этом могли убедиться представители военно-дипломатического корпуса и международных организаций, присутствовавшие на завершающем этапе учений.

18 сентября президент Литвы Даля Грибаускайте встретилась с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем и пожаловалась ему на «агрессивный характер» российско-белорусских учений. Украинские и прибалтийские политики неоднократно выражали озабоченность в связи с маневрами.

Совместные стратегические учения России и Белоруссии «Запад-2017» проходили с 14 по 20 сентября. В них было задействовано до 12,7 тысячи военнослужащих, до 70 самолетов и вертолетов, до 680 единиц боевой техники. Аналогичные совместные маневры проводились в 2009 и 2013 годах.