Президент Литвы пожаловалась генсеку ООН на учения «Запад-2017»

Президент Литвы Даля Грибаускайте встретилась с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем и проинформировала его об «агрессивном характере» российско-белорусских учений «Запад-2017». Об этом в понедельник, 18 сентября, сообщает пресс-служба литовского лидера.

По мнению Грибаускайте, об агрессивном и наступательном характере маневров свидетельствуют моделирование реального конфликта со странами – членами НАТО, сокрытие данных о масштабе и сценариях учений, дислокации военнослужащих и тактического вооружения. «Сконцентрированное в Калининградской области ядерное оружие, артиллерия и ракеты способны достичь даже Лиссабона», — подчеркнула глава государства.

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Украинские и прибалтийские политики не раз выражали озабоченность маневрами. Так, 16 августа министр обороны Украины Степан Полторак сообщил, что Киев предусмотрел меры на случай вторжения российской армии. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Турчинов высказывал уверенность в том, что российская армия будет отрабатывать наступление на Польшу и Литву.

Российские и белорусские официальные лица подчеркивают, что маневры не носят агрессивного характера. Министр обороны Белоруссии Андрей Равков называл спекуляции по поводу передислокации российской военной техники попыткой «неких маргинальных структур получить политические дивиденды или повысить свой рейтинг за счет эксплуатации темы белорусско-российских взаимоотношений».

Учения «Запад-2017» стартовали 14 сентября, они продлятся до 20 сентября на территории Белоруссии и в зоне ответственности Западного военного округа на территории России. Аналогичные совместные учения проводились в 2009 и 2013 годах.