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Турчинов заподозрил Россию в подготовке наступления на Польшу и Литву

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Александр Турчинов
Александр Турчинов

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов заявил, что в ходе российско-белорусских учений «Запад-2017» российская армия будет отрабатывать наступление на Польшу и Литву. Об этом он сказал в комментарии порталу «Лига.net».

«В замысле учений также предполагается отработка создания калининградского коридора, что в реальности невозможно без агрессии против Литвы и Польши», — заявил Турчинов.

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Виктор Муженко добавил, что Киев готовится и тщательно планирует свои действия в связи с российско-белорусскими маневрами. «Обработаны планы и замыслы, которые касаются не только ВСУ», — сказал он, не раскрывая деталей.

Украинские официальные лица регулярно приписывают руководству России агрессивные намерения. В Москве обвинения Киева опровергают. В частности, в феврале зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов предложил отправлять все нападки Киева на РФ «в спам». «Сейчас на Украине время отсутствия какого-либо здравого смысла, логики, адекватности. Каждый чиновник, включая президента страны [Петра Порошенко], выступает с заявлениями, которые не имеют под собой ни фактов, ни логики», — объяснял Свинцов.

Стратегические учения «Запад-2017» пройдут в сентябре 2017-го сразу на нескольких полигонах России и Белоруссии. Российские военные отметили, что при разработке сценария будет учитываться усиление активности НАТО вблизи границ Союзного государства.

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