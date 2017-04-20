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Киев обеспокоился возможным наступлением России под видом учений

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Александр Турчинов
Александр Турчинов

Совместные российско-белорусские учения «Запад-2017» могут быть подготовкой к наступательной операции. Об этом в четверг, 20 апреля, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов, передает «112 Украина».

«Нельзя исключать проведения российской стороной скрытых мероприятий по подготовке к стратегической наступательной операции», — сказал глава СНБО. По его словам, «есть серьезные основания полагать, что после активной фазы учений российский военный контингент может остаться в Белоруссии».

3 апреля пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что доклад спецслужб Литвы о возможности нападении России на прибалтийские страны является проявлением навязываемой им на Западе русофобии. «Это такая тотальная русофобия, истеричная русофобия», — сказал он, добавив, что Москва всегда настроена на сотрудничество с странами Балтии.

Ранее в апреле сообщалось, что два департамента министерства обороны Литвы готовят отчет об угрозах нацбезопасности страны, большая часть которого посвящена России. В документе отмечается, что угрозу в том числе представляют российско-белорусские учения «Запад-2017».

В феврале президент Литвы Даля Грибаускайте заявила, что намеченные в этом году военные учения «Запад-2017» свидетельствуют о том, что Россия и Белоруссия готовятся к войне с Западом.

Российско-белорусские военные учения «Запад-2017» пройдут с 14 по 20 сентября. Они станут завершающим этапом совместной подготовки вооруженных сил двух стран в текущем году.

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