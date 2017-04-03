Песков увидел истеричную русофобию в докладе спецслужб Литвы по России

Доклад спецслужб Литвы о возможности нападения России на прибалтийские страны является проявлением навязываемой им на Западе русофобии. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в понедельник, 3 апреля, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Это, наверное, еще одно такое ярко выраженное проявление русофобии, которое во многом навязывается как в самих странах, так и извне государств Прибалтики. Это такая тотальная русофобия, истеричная русофобия», — сказал он, комментируя информацию о докладе силовых ведомств Литвы об угрозе со стороны России. Песков также подчеркнул, что нужно удостовериться в том, что эти данные соответствуют действительности.

В Кремле вызывают сожаления подобные проявления антироссийских настроений, отметил пресс-секретарь главы государства. «Наверное, нужно время и нужно, наверное, иметь политическую волю, чтобы вот такой пропагандистский антироссийский накал все-таки снизить, понизить его и дать возможность народам этих стран получать, все-таки, объективную информацию», — сказал он.

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Официальный представитель Кремля также подчеркнул, что Москва всегда настроена на сотрудничество с странами Балтии.

Два департамента министерства обороны Литвы, по данным ТАСС, готовят отчет об угрозах нацбезопасности страны, большая часть которого посвящена России. В документе отмечается, что угрозу в том числе представляют российско-белорусские учения «Запад-2017». Спецслужбы утверждают, что Москва может начать военные действия против стран Балтии за сутки.

25 марта президент Литвы Даля Грибаускайте назвала Россию угрозой для всей Европы. За месяц до этого она заявила, что намеченные в этом году военные учения «Запад-2017» свидетельствуют о том, что Россия и Белоруссия готовятся к войне с Западом.