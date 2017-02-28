Интернет и СМИ
 

Германия поможет Прибалтике бороться с пропагандой в российских СМИ

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Мартин Шефер
Мартин Шефер

Берлин будет помогать жителям Латвии, Литвы и Эстонии противостоять «фейковым новостям из России». Об этом во вторник, 28 февраля, сообщил официальный представитель МИД ФРГ Мартин Шефер, говорится на сайте ведомства.

«Мы хотим помочь нашим партнерам в Прибалтике бороться с систематической дезинформацией. Есть много проектов, которые уже поставлены на рельсы», — сказал Шефер.

По его словам, правительство страны приняло решение о создании собственных СМИ, в которых будут публиковаться материалы для русскоязычных жителей Прибалтики.

Представитель МИД привел в пример новость об изнасилованной в Литве в начале февраля немецкими военными 15-летней девочке Лизе, назвав ее фальшивой. Тогда же немецкое издание Spiegel со ссылкой на неназванного сотрудника НАТО обвинило российские СМИ в клевете и разворачивании кампании «с целью дискредитации бундесвера».

В ноябре 2016 года Европарламент одобрил резолюцию о противодействии пропаганде в российских СМИ. В документе говорилось, что «российское правительство применяет широкий спектр инструментов: аналитические центры (...), многоязычные телевизионные каналы, псевдоинформационные агентства (...), социальные медиа и интернет-троллей».

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