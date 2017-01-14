Захарова прокомментировала антироссийские публикации в немецких СМИ

Официальный представитель МИД Мария Захарова на своей странице в Facebook 14 января прокомментировала антироссийские публикации, появившиеся в ряде немецких СМИ, включая русскоязычную Deutsche Welle.

«Именно германские медиа вновь реанимировали "дело девочки Лизы". Потом официальный Берлин скажет, что Москва вмешивается в выборы. Называется "информационная карусель"», — написала дипломат.

10 января Deutsche Welle опубликовала материал, в котором на примере истории о «девочке Лизе», широко обсуждавшейся в СМИ год назад, рассказывается о российской пропаганде. В публикации утверждается, что журналисты Первого канала намеренно запустили «утку о якобы похищенной и изнасилованной берлинской девочке» из семьи русских немцев, чтобы вызвать недовольство среди определенной части населения.

Материалы по теме Бедная Лиза Что нам известно об инциденте с русской девочкой из Берлина Следствие покажет Что грозит автору сюжета о немецкой девочке, изнасилованной мигрантами

«По Германии в те январские дни прокатилась волна — пусть и не очень многочисленных — митингов и демонстраций. В них приняли участие несколько тысяч переселившихся в разное время на свою историческую родину и прежде политически весьма инертных российских немцев. Были среди демонстрантов и представители немецких крайне правых, а также сторонники правопопулистской партии "Альтернатива для Германии", активно обхаживающей немцев-переселенцев», — пишет Deutsche Welle.

При этом издание обращает внимание, что, хоть впоследствии и выяснилось, что с девочкой ничего страшного не произошло, история серьезно повлияла на политическую жизнь ФРГ. Так, в 2016-м «Альтернатива для Германии» победила на региональных выборах именно там, где на избирательных участках зарегистрированы много немцев из России.

Сюжет журналиста Первого канала Ивана Благого о 13-летней девочке Лизе из Берлина вышел 16 января прошлого года. В выпуске рассказывалось, что трое мужчин, предположительно мигранты с Ближнего Востока, похитили и изнасиловали ребенка. Ее родственники со своей стороны утверждали, что девочка пропала на пути в школу утром 11 января, а нашли ее спустя сутки на улице. Расследование показало, что на самом деле Лиза провела ночь у своего друга из-за того, что боялась гнева родителей из-за ее проблем в школе.

После этого прокуратура Берлина начала предварительное расследование в отношении Благого: адвокат Мартин Лютле заподозрил российского журналиста в разжигании национальной розни. Уголовное дело в отношении россиянина было было прекращено в марте 2016-го в виду отсутствия достаточных оснований для подозрений.