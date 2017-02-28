В Германии предъявлено обвинение по делу девочки Лизы

Прокуратура Берлина предъявила обвинение 23-летнему гражданину Германии, предположительно вступившему в сексуальную связь с 13-летней девочкой Лизой. Об этом во вторник, 28 февраля, сообщает Spiegel.

Пресс-секретарь суда Лиза Яни (Lisa Jani) пояснила, что обвинение предъявлено по статье «сексуальное насилие в отношении детей в особо тяжкой форме», отмечает Deutsche Welle. Несмотря на то что, по версии следствия, сексуальный контакт произошел по обоюдному решению, девушка на тот момент «не достигла возраста сексуального согласия».

По данным Spiegel, мужчина также обвиняется в изготовлении детской порнографии, потому что он снимал происходящее с Лизой на мобильный телефон.

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Как отмечает издание, следователи вышли также на 20-летнего гражданина ФРГ, у которого был сексуальный контакт с Лизой, однако подозреваемый смог доказать, что он не знал о том, что девочке еще нет и 16 лет. Расследование в отношении него было прекращено.

Яни также отметила, что сексуальные действия происходили в октябре и ноябре 2015 года, поэтому никак не связаны с исчезновением девочки Лизы в январе 2016 года.

О пропаже девушки заявила ее семья. По словам родителей, Лиза исчезла по дороге в школу, однако появилась дома спустя 30 часов. Выяснилось, что она оставалась ночевать в квартире у 19-летнего знакомого и его матери, потому что из-за проблем в школе боялась возвращаться домой.

При этом ряд российских СМИ со ссылкой на родственников Лизы сообщили о ее похищении и изнасиловании, предположительно, мигрантами. Прокуратура и полицию это версию опровергли. Тем не менее это спровоцировало новый виток противостояния между Москвой и Берлином. Главы МИД России и Германии обменялись упреками по поводу «дела Лизы».