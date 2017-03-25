Президент Литвы Даля Грибаускайте назвала Россию угрозой для всей Европы. Об этом она сказала в интервью изданию Foreign Policy.

«Россия —это угроза не только для Литвы, но и для всего региона, и для всех в Европе. Мы видим, как Россия ведет себя в Калининграде, на российской территории у наших границ. Там они развернули ракеты, которые могут нести ядерный заряд и достичь европейских столиц», — заявила глава государства.

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В феврале Грибаускайте заявила, что планирующиеся в этом году российско-белорусские военные учения «Запад-2017» свидетельствуют о подготовке Москвы и Минска к войне с Западом.

Ранее в том же месяце в Литву прибыли десять танков Вооруженных сил США. Американские военные были присланы в республики Прибалтики весной 2014 года, с тех пор происходит их периодическая ротация.

О стратегических учениях «Запад-2017» российский Генштаб заявил в сентябре 2016-го. Начальник Генерального штаба Валерий Герасимов пояснил, что основным замыслом учений «Запад-2017», как и любых других мероприятий такого типа, станет отработка вопросов обеспечения безопасности на том или ином стратегическом направлении.