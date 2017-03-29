Рогозин предложил латвийскому депутату отморозить уши назло России

Зампредседателя правительства России Дмитрий Рогозин прокомментировал в Facebook отказ латвийского депутата пользоваться лифтами из-за нежелания «кормить российскую экономику».

«Нужно еще назло нам уши отморозить», — написал вице-премьер в среду, 29 марта.

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28 марта депутат латвийского Сейма Имантс Парадниекс заявил, что принципиально не пользуется лифтами. По его словам, для их работы используется энергия, которую Латвия закупает у России.

27 марта Рогозин ответил авторским рэпом о «растормошенной и отпорошенной» Украине на высказывание президента страны Петра Порошенко о попытках Москвы взорвать страну изнутри.

Вице-премьер регулярно комментирует на своих страницах в соцсетях высказывания и решения властей иностранных государств, в том числе прибалтийских. В частности, в декабре 2016-го он предложил политикам Литвы «использовать себе на памперсы» бумагу, предназначенную для печати пособия на случай войны с Москвой.