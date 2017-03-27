Рогозин придумал рэп о «растормошенной и отпорошенной» Украине

Зампредседателя правительства России Дмитрий Рогозин ответил авторским рэпом на высказывание президента Украины Петра Порошенко о попытках Москвы взорвать страну изнутри. Текст произведения вице-премьер разместил на своей странице в Facebook в понедельник, 27 марта.

«Украину разъерошили,

Всполошили, растормОшили,

Рассмешили, сна лишили,

Обмишурили,

Дело шили, отпорошили,

Жили раньше — не тужили,

А теперь — обрушили», — написал вице-премьер (орфография автора сохранена — прим. «Ленты.ру»).

Текст он озаглавил как «Рэп Украины».

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Ранее в понедельник Порошенко на праздновании дня Нацгвардии заявил, что Москва пытается рассорить украинцев. «Россия давно поняла, что внешне Украину голыми руками не возьмешь», — сказал он.

Дмитрий Рогозин регулярно комментирует заявления властей иностранных государств, особенно Украины, на своих страницах в соцсетях. В частности, на прошлой неделе он сравнил принципы работы Службы безопасности Украины с методами гестапо — государственной полиции Третьего рейха, действовавшей в 1933-1945 годах.

19 марта вице-премьер прокомментировал в Twitter слова главы украинского МИД Павла Климкина, обещавшего вернуть свободу жителям Крыма. «Ну и тормоз! Они уже три года как свободны», — написал он.