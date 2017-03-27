Рогозин придумал рэп о «растормошенной и отпорошенной» Украине

Зампредседателя правительства России Дмитрий Рогозин ответил авторским рэпом на высказывание президента Украины Петра Порошенко о попытках Москвы взорвать страну изнутри. Текст произведения вице-премьер разместил на своей странице в Facebook в понедельник, 27 марта.
«Украину разъерошили,
Всполошили, растормОшили,
Рассмешили, сна лишили,
Обмишурили,
Дело шили, отпорошили,
Жили раньше — не тужили,
А теперь — обрушили», — написал вице-премьер (орфография автора сохранена — прим. «Ленты.ру»).
Текст он озаглавил как «Рэп Украины».
Ранее в понедельник Порошенко на праздновании дня Нацгвардии заявил, что Москва пытается рассорить украинцев. «Россия давно поняла, что внешне Украину голыми руками не возьмешь», — сказал он.
Дмитрий Рогозин регулярно комментирует заявления властей иностранных государств, особенно Украины, на своих страницах в соцсетях. В частности, на прошлой неделе он сравнил принципы работы Службы безопасности Украины с методами гестапо — государственной полиции Третьего рейха, действовавшей в 1933-1945 годах.
19 марта вице-премьер прокомментировал в Twitter слова главы украинского МИД Павла Климкина, обещавшего вернуть свободу жителям Крыма. «Ну и тормоз! Они уже три года как свободны», — написал он.