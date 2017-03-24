Рогозин сравнил СБУ с гестапо

Вице-премьер российского правительства Дмитрий Рогозин сравнил методы работы Службы безопасности Украины (СБУ) с действиями Гестапо, тайной государственной полиции Третьего рейха, действовавшей в 1933-1945 годах. Соответствующую запись он разместил на своей странице в Facebook в пятницу, 24 марта.

«В 1941 году они уже переходили на стандарты гестапо», — написал Рогозин, комментируя заявление президента Украины Петра Порошенко о намерении реформировать СБУ.

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Совет нацбезопасности и обороны Украины в ближайшее время рассмотрит концепцию реформирования СБУ с учетом опыта НАТО, сообщает РИА Новости. Предполагается, что отдельные функции СБУ, несвойственные классическим спецслужбам, будут постепенно переданы другим правоохранительным органам.

15 февраля стало известно, что Порошенко сменил начальников Службы безопасности Украины в Херсонской, Сумской, Николаевской, Тернопольской и Запорожской областях. Новые руководители появились также в департаменте контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБУ и департаменте защиты национальной государственности СБУ.