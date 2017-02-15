Порошенко провел кадровую чистку в СБУ

Президент Украины Петр Порошенко сменил начальников Службы безопасности Украины (СБУ) в в Херсонской, Сумской, Николаевской, Тернопольской и Запорожской областях. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.

Новые руководители появились также в департаменте контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБУ и департаменте защиты национальной государственности СБУ.

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30 января депутат Верховной Рады Украины Сергей Каплин рассказал, что руководство страны настаивает на увольнении министра внутренних дел Арсена Авакова. «Ему дали два месяца, чтобы собрать вещи и покинуть кабмин. Пространства для маневра почти нет, убеждают уйти по-хорошему всем "колхозом"», — заявил парламентарий.

В сентябре 2016 года источник в администрации Порошенко сообщил, что глава государства намерен заменить Авакова на посту главы МВД на секретаря Совета национальной безопасности и обороны Александра Турчинова. Мотивом для замены чиновника было названо то, что президент «просто не считает "своим человеком"» министра внутренних дел.