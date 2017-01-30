Депутат Рады анонсировал сроки отставки Авакова

Депутат Верховной Рады Украины Сергей Каплин рассказал, что руководство страны настаивает на увольнении министра внутренних дел Арсена Авакова. Об этом сообщает украинское издание «Вести».

«Ему дали два месяца, чтобы собрать вещи и покинуть кабмин. Пространства для маневра почти нет, его загнали в угол делом Мартыненко и Княжичами (...). Сейчас его убеждают уйти по-хорошему всем "колхозом"», — заявил парламентарий.

12 января «Подробности.ua» информировали, что суд в Киеве закроет уголовное дело против бывшего депутата Рады Николая Мартыненко, заподозренного в получении взяток и отмывании денег. Мартыненко является членом партии «Народный фронт», в которой состоит и Аваков.

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Перестрелка в поселке Княжичи произошла в начале декабря 2016-го. В результате стычки между сотрудниками МВД и нарядом Государственной службы охраны (ГСО) погибли двое работников ГСО, двое полицейских и боец спецназа.

В сентябре 2016 года источник в администрации президента Украины Петр Порошенко сообщил, что глава государства намерен заменить Авакова на посту главы МВД на секретаря Совета национальной безопасности и обороны Александра Турчинова. Мотивом для замены чиновника было названо то, что Порошенко «просто не считает "своим человеком"» министра внутренних дел.

Аваков руководит МВД с февраля 2014 года.