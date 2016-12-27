Киевский полицейский рассказал о трусости Авакова

Киевский полицейский Борис Красовский заявил, что глава МВД Украины Арсен Аваков боится своих подчиненных. Об этом во вторник, 27 декабря, он написал на своей странице в Facebook.

«Аваков — редкостный трус. В день открытия памятника погибшим милиционерам на базе полка особого назначения "Миротворец" к нам приехал Аваков, и бойцам, которые заступили в наряд, не выдали оружие», — отметил Красовский.

Он добавил, что безоружные сотрудники охраняли, в том числе, оружейные комнаты, склад спецсредств.

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Согласно сообщению пресс-службы МВД Украины, памятник погибшим в Донбассе сотрудникам полиции был открыт на базе полка «Миротворец» в городе Боярка Киевской области 18 ноября. В ходе церемонии Аваков заявил, что самыми трагичными для силовиков стали сражения в районе города Иловайск. По его словам, там погибли 15 сотрудников правоохранительных органов.

12 декабря спикер парламента Новороссии Олег Царев со ссылкой на источники в украинском правительстве сказал, что Аваков подал в отставку и сбежал за границу. По его словам, поводом для этого стал инцидент в поселке Княжичи Киевской области, где в ходе перестрелки силовиков погибли шесть сотрудников правоохранительных органов.

Ожесточенные бои под Иловайском развернулись в августе 2014 года. Украинские добровольческие батальоны и военнослужащие ВСУ попытались взять под контроль занятый ополченцами город, в результате ответного наступления сил самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) в котле оказались заблокированы несколько тысяч военнослужащих и добровольцев из Нацгвардии. По неофициальным данным, число погибших украинских военнослужащих превысило тысячу человек. В настоящее время Иловайск входит в состав ДНР.