В Киеве умер бывший замглавы Генштаба Украины

В Киеве скончался бывший заместитель главы Генштаба ВСУ генерал-полковник Геннадий Воробьев. Об этом в субботу, 11 февраля, в Facebook сообщил советник президента Украины по вопросам обороны Юрий Бирюков.

«Сегодня он провел совещание. Вернулся в кабинет. В свой рабочий кабинет — ректора Университета обороны Украины. И умер. Сердце. Генерал-полковник Геннадий Петрович Воробьев, позывной Вольный», — написал советник главы государства.

В комментарии к посту Бирюков добавил, что в 2014 году Воробьев отказался выводить войска против протестующих во время Майдана.

Президент Украины Петр Порошенко на своей странице в Facebook высказал соболезнования по поводу смерти генерала, отметив его заслуги перед страной.

Воробьев занимал должность командующего Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины с 2009 по 2014 год, когда был отправлен в отставку якобы за отказ подчиниться приказу применить силу для разгона участников гражданского протеста в ходе событий Евромайдана. В сентябре 2014 был назначен исполняющим обязанности командующего войсками АТО (антитеррористическая операция, так в Киеве называют боевые действия на юго-востоке страны), в 2015 году стал замначальника Генштаба Украины.