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СБУ умудрилась связать убийство Вороненкова и взрывы на военном складе

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В Службе безопасности Украины нашли связь между убийством бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова и взрывами боеприпасов на горящем военном складе под Харьковом. Об этом сообщает УНИАН.

«Эти события, которые произошли в Харьковской области, и убийство бывшего депутата Госдумы России подпадают под план, и, к сожалению, взаимосвязаны», — заявил советник председателя СБУ Юрий Тандит.

Он никак не детализировал сказанное, однако УНИАН через редакционное примечание указал, что Тандит говорил о «плане российской агрессии».

Вороненков был застрелен 23 марта в центре Киева. Сопровождавший его телохранитель ответным огнем ранил нападавшего. Впоследствии киллер умер в больнице. По версии Украины, убийца — Павел Паршов был агентом российских спецслужб. В Москве уже заявили: «Какие-либо измышления, которые уже звучат о пресловутом российском следе, являются абсурдными».

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