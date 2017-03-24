Геращенко рассказал о подготовке убийцы Вороненкова в России

Павел Паршов, убивший в Киеве бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова, перед службой в украинской Национальной гвардии прошел курс специального обучения в школе для диверсантов в России, рассказал в Facebook советник главы МВД Украины Антон Геращенко.

По его словам, после этого Паршову была поставлена задача внедриться в украинские силовые структуры в качестве рядового. «Здоровый, сильный молодой человек, гражданин Украины, успешно выполнил задачу российских спецслужб и год прослужил в одном из подразделений Национальной гвардии», — написал советник.

Материалы по теме Чисто украинское убийство Кто и за что мог расправиться с Денисом Вороненковым

Из Нацгвардии Паршов уволился в августе прошлого года, добавил Геращенко.

Ранее появились данные о том, что сведения о Паршове содержатся в официальном реестре лиц, скрывающихся от органов власти, на сайте МВД Украины. Согласно информации ведомства, он исчез 25 ноября 2011 года в Днепропетровске и является «лицом, скрывающимся от органов прокуратуры». Мужчина находился в розыске за совершение преступлений, предусмотренных статьями 205 и 209 УК Украины (фиктивное предпринимательство и легализация доходов, полученных преступным путем).

После убийства Вороненкова украинское руководство заявило о российском следе в преступлении. В Кремле эти утверждения назвали абсурдными.

Бывший российский депутат был застрелен 23 марта в центре Киева. Сопровождавший его телохранитель ответным огнем ранил нападавшего. Впоследствии киллер скончался в больнице.