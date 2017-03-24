СМИ сообщили о причастности убийцы Вороненкова к отмыванию денег

Убийца бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова Павел Паршов был основателем ряда компаний в Днепропетровске и Одессе, которые занимались отмыванием денег. Об этом в пятницу, 24 марта, сообщает портал 368.media со ссылкой на материалы уголовного производства.

Отмечается, что дело по данному факту было возбуждено в январе 2013 года. С 2011 года аферисты создали более 30 предприятий. По имеющимся данным, Паршов владел навыками рукопашного боя и обеспечивал безопасность перевозки денег, а также регистрировал фиктивные компании на свою фамилию.

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Ранее в этот же день депутат Верховной Рады, член коллегии МВД Украины Антон Геращенко подтвердил, что убийцей Дениса Вороненкова оказался Павел Паршов, который 13 месяцев служил в Нацгвардии Украине. По его словам, участия в боевых действиях в Донбассе он не принимал, уволился из силовых структур в августе прошлого года. Также Геращенко утверждает, что мужчина прошел курс специального обучения в школе для диверсантов в России.

В то же время СМИ сообщали, что 28-летний Паршов значится на сайте МВД Украины в официальном реестре лиц, скрывающихся от органов власти. Согласно информации ведомства, он исчез 25 ноября 2011 года в Днепропетровске (переименован в Днепр) и является «лицом, скрывающимся от органов прокуратуры». Уточняется, что киллер находился в розыске за совершение преступлений, предусмотренных статьями 205 и 209 УК Украины (фиктивное предпринимательство и легализация доходов, полученных преступным путем).

Вороненков был убит днем 23 марта в центре Киева. Неизвестный открыл стрельбу, когда бывший депутат Госдумы вместе с охранником вышел из отеля. Телохранитель ответным огнем ранил нападавшего, позже он скончался в больнице.