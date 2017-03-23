Убийца Вороненкова умер

Мужчина, убивший в Киеве бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова, скончался на операционном столе. Об этом журналисту украинского издания «Вести» стало известно из разговора силовиков, охраняющих больницу, куда был доставлен раненый киллер.

«Готовый. Вызывайте начальство», — сказал один из них.

Информацию о смерти мужчины подтвердили медики, передает ТАСС со ссылкой на Общественное телевидение Украины.

По данным «Вестей», киллеру делали трепанацию черепа, который был поврежден в результате перестрелки с охранником Вороненкова. В ходе операции у злоумышленника 10 раз останавливалось сердце, пишет издание.