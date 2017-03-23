В Киеве раскрыли обстоятельства убийства Вороненкова

На месте убийства бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова в Киеве нашли около 20 гильз, изъят также пистолет киллера ТТ. Охранник Вороненкова использовал пистолет Стечкина, рассказал генеральный прокурор Украины Юрий Луценко. Его цитирует 112.ua.

Луценко добавил, что бывший парламентарий получил одну пулю в шею, две в область лица, одну в живот и скончался на месте. Охранник Вороненкова ранен в область сердца, он в сознании.

Материалы по теме Выстрелы на бульваре Шевченко Что известно об убийстве бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова

Политик находился под охраной одной из спецслужб Украины, сообщил руководитель Генпрокуратуры.

Жена убитого Мария Максакова сейчас на допросе, заявил Луценко. Он подчеркнул, что супруга и бывший депутат Госдумы Илья Пономарев, на встречу с которым шел Вороненков, будут взяты под охрану Службы безопасности Украины.

Телеканал «112 Украина» передавал слова находящегося на месте преступления журналиста: «Есть информация, что стрелял человек, который был в капюшоне. Он выстрелил почти в упор, после чего охранник депутата выстрелил в нападавшего. Нападавший задержан, охранника отвезли в больницу».

По данным УНИАН, тело Вороненкова забрали для судмедэкспертизы.

Бывшего законодателя застрелили 23 марта в центре Киева возле отеля «Премьер-палас».

Вороненков, депутат Госдумы шестого созыва (2011-2016 год) от КПРФ, перебрался на Украину вместе с женой в прошлом году. По его утверждению, он получил гражданство этой страны в декабре.

В России Вороненкова подозревают в организации фальсификации единого государственного реестра юридических лиц, а также в мошенничестве. В марте 2017-го Басманный суд Москвы санкционировал его заочный арест.

