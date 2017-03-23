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На Украине рассказали о состоянии и личности убийцы Вороненкова

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Мужчина, подозреваемый в убийстве бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова, получил ранение в грудь и голову, последнее — сквозное. Об этом журналистам в четверг, 23 марта, заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, его слова приводит ТАСС.

«Сквозное ранение в голову не позволит проводить с ним следственные действия. Киллер на грани смерти, искусственно поддерживается сердечный ритм», — отметил руководитель надзорного ведомства.

Он добавил, что личность предполагаемого преступника пока не установлена, однако при себе у него имелись документы гражданина Украины, сотрудники правоохранительных органов проверяют их. Луценко также рассказал, что к месту убийства мужчину привезли на автомобиле марки Daewoo.

«Сейчас отслеживаем ее передвижения доступными нам средствами, которые фиксируют движение машин», — заключил генпрокурор.

Между тем украинское издание «Обозреватель» со ссылкой на собственные источники сообщает, что убийца Вороненкова — мужчина 1988 года рождения, находящийся в розыске за совершение преступлений, предусмотренных статьями 205 и 209 УК Украины (фиктивное предпринимательство и легализация доходов, полученных преступным путем).

Вороненков был убит в центре Киева днем 23 марта. Неизвестный открыл стрельбу, когда бывший депутат вместе с охранником вышел из отеля. Нападавшего ранил телохранитель.

Президент Украины Петр Порошенко, комментируя случившееся, заявил, что в убийстве Вороненкова заметен «явный почерк российских спецслужб». С аналогичными обвинениями выступил советник главы МВД Украины Зорян Шкиряк. В Кремле обвинения в причастности Москвы к произошедшему назвали абсурдом. «Надеемся, что убийца и те, кто стоял за этими действиями, будут выявлены», — подчеркнул пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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