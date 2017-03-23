Советник Авакова обвинил российские спецслужбы в казни Вороненкова

Советник министра внутренних дел Украины Арсена Авакова Зорян Шкиряк выразил уверенность в том, что убийство бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова — казнь со стороны российских спецслужб. Его слова в четверг, 23 марта, приводит «112 Украина».

«Я убежден в том, что это может быть и выглядеть как циничная показательная месть, казнь со стороны российских спецслужб, которая, безусловно, если это подтвердится, была совершена по прямому указанию из Кремля», — отметил Шкиряк.

Мотивом, по его мнению, стали показания Вороненкова, которые раскрывали всю сущность «диверсий и провокаций российской власти, которые проводились на территории Украины, в том числе при режиме [Виктора] Януковича».

Ранее о том, что убийство, скорее всего, было заказным, заявил начальник киевской полиции Андрей Крищенко.

Между тем в Следственном комитете России сообщили, что никакой официальной информации о гибели Вороненкова не получали, передает ТАСС.

Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник в комментарии RT назвал убийство Вороненкова дестабилизирующим фактором. По мнению Бортника, это преступление «поднимет волну антироссийской агрессии в украинском обществе». «Убийство не было ни в интересах России, ни в интересах Украины, и, скорее всего, было использовано и играет на руку интегральной партии войны», — добавил эксперт.

Денис Вороненков был убит в центре Киева днем 23 марта. Неизвестный открыл стрельбу, когда он вместе с охранником вышел из отеля. По имеющейся информации, нападавший ранен и задержан.

Вороненков, бывший депутат Госдумы от КПРФ, в конце прошлого года вместе с супругой Марией Максаковой перебрался на Украину, получив, по его словам, гражданство этой страны. В России он был объявлен в международный розыск. По версии следствия, Вороненков причастен к хищению здания кондитерского предприятия «Тома» на Международной улице в Москве.

