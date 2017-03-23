Задержан застреливший Вороненкова киллер

Предполагаемый убийца бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова ранен и задержан. Он находится в больнице. Об этом сообщил начальник Нацполиции Киева Андрей Крищенко, передает РИА Новости.

«Киллер находится под охраной, ему предоставляется первоочередная медицинская помощь», — сказал Крищенко.

Он добавил, что сведений о состоянии здоровья предполагаемого убийцы пока нет. По словам Крищенко, в украинской столице ведется поиск возможных соучастников преступления.

Денис Вороненков был убит в центре Киева днем 23 марта. Неизвестный открыл стрельбу, когда бывший депутат Госдумы вышел из отеля вместе с охранником. По предварительной информации, оба погибли.

Вороненков, бывший депутат Госдумы от КПРФ, в конце прошлого года вместе с супругой Марией Максаковой перебрался на Украину, получив, по его словам, гражданство этой страны. В России он был объявлен в международный розыск. По версии следствия, Вороненков причастен к хищению здания кондитерского предприятия «Тома» на Международной улице в Москве.