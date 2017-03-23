Пономарев сообщил подробности убийства Вороненкова

Бывший депутат Госдумы Денис Вороненков был убит по дороге на встречу с Ильей Пономаревым. Об этом российский оппозиционер написал на своей странице в Facebook.

Бывшего депутата застрелили возле киевского отеля «Премьер-палац». Как пишет украинское издание «Вести», по Вороненкову и охраннику открыли огонь, когда они вышли из гостинцы.

Начальник полиции Киева Андрей Крищенко отметил, что убийство российского политика может носить заказной характер. Кроме того, в полиции сообщили, что нападавший был ранен охранником Вороненкова.

Бывший парламентарий перебрался на Украину в конце 2016 года. В России Вороненков был объявлен в международный розыск, его обвиняли в крупном мошенничестве.