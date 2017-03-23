Начальник киевской полиции допустил заказной характер убийства Вороненкова

Начальник полиции Киева Андрей Крищенко заявил, что убийство бывшего российского депутата Дениса Вороненкова могло быть заказным. Об этом в четверг, 23 марта, сообщает РИА Новости.

«Это первая версия, которая сейчас рассматривается, учитывая личность потерпевшего, его деятельность», — подчеркнул Крищенко в беседе с телеканалом «112 Украина».

Советник главы украинского МВД Антон Геращенко со своей стороны выразил уверенность в том, что преступление совершено на политической почве. Оно, по его мнению, направлено на «устрашение российских политиков».

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О том, что Вороненков был расстрелян в центре Киева, 23 марта сообщило украинское издание «Вести». Убийство было совершено возле отеля «Премьер-палац» на пересечении бульвара Тараса Шевченко и Пушкинской улицы. Неизвестный напал на двоих мужчин, один из которых — охранник бывшего депутата — получил ранения. Крищенко позднее подтвердил информацию о том, что погибший — именно Вороненков.

Вороненков, бывший депутат Госдумы от КПРФ, в конце прошлого года вместе с супругой Марией Максаковой (также бывший депутат нижней палаты российского парламента) перебрался на Украину, получив, по его словам, гражданство этой страны. В России его объявили в международный розыск. По версии следствия, Вороненков причастен к хищению здания кондитерского предприятия «Тома» на Международной улице в Москве.