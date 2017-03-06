Адвокат заявил о готовности Вороненкова встретиться со следователями в Киеве

Бывший депутат Госдумы от КПРФ Денис Вороненков готов дать показания по своему уголовному делу в том случае, если следователи приедут допрашивать его в Киев. Об этом в понедельник, 6 марта, сообщил ТАСС его адвокат Андрей Гривцов.

«В Россию Вороненков не приедет. Но он ни от кого не скрывается. Он гражданин Украины и, если следователи приедут за его допросом в Киев, он, конечно же, ответит на все их вопросы», — сказал защитник.

Гривцов отметил, что сам Вороненков назвал решение о своем заочном аресте «беззаконием». Защита обжаловала решение Басманного суда, выдавшего 3 марта санкцию на избрание меры пресечения в виде содержания коммуниста под стражей.

«В суд подана апелляционная жалоба, в которой мы просим отменить постановление об аресте Вороненкова как незаконное и необоснованное, а также отказать Следственному комитету в удовлетворении ходатайства о заочном аресте моего подзащитного», — указал адвокат.

Бывший депутат после переезда в Киев был объявлен в федеральный и международный розыск по делу о мошенническом хищении здания кондитерского предприятия «Тома» на Международной улице в Москве стоимостью 127 миллионов рублей. По мнению главы СК Александра Бастрыкина, Вороненков сбежал на Украину, чтобы избежать уголовной ответственности.

Бывший коммунист обвиняется в организации фальсификации единого государственного реестра юридических лиц и мошенничестве. В интервью украинским СМИ Вороненков сообщил о полученном им гражданстве Украины. Он утверждает, что дело в отношении него было сфабриковано.

Он был избран в Госдуму шестого созыва от КПРФ. Переизбраться в нижнюю палату парламента седьмого созыва по итогам сентябрьских выборов он не смог. В феврале стало известно, что он уехал на Украину вместе с супругой — оперной певицей Марией Максаковой, которая также была депутатом Госдумы от фракции «Единая Россия».