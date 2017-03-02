Бастрыкин назвал причину переезда бывшего депутата Вороненкова на Украину

Бывший депутат Госдумы Денис Вороненков переехал на Украину, чтобы избежать уголовного преследования. Об этом в четверг, 2 марта, заявил глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Мы дважды вносили в прокуратуру представление в отношении этого депутата, когда он еще имел этот статус. Два раза он проходил по организации мошеннических схем против предпринимателей», — сказал он на заседании коллегии ведомства.

Вороненков уехал в Киев, потому что «мы должны были привлечь его к уголовной ответственности и, скорее всего, арестовали бы», добавил глава СКР.

15 февраля стало известно, что СКР объявил Вороненкова в федеральный розыск. Следователи вынесли постановление о привлечении его в качестве обвиняемого в организации фальсификации единого государственного реестра юридических лиц и мошенничестве.

В тот же день генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что Вороненков дал «очень важные» показания по делу о госизмене в отношении бывшего президента страны Виктора Януковича. Экс-депутат, как утверждает Луценко, сообщил, что Янукович якобы написал два письма с просьбой ввода войск на Украину — «одно президенту РФ Владимиру Путину, второе — российской Госдуме».

14 февраля издание «Цензор.Нет» (заблокирован в России — прим. «Ленты.ру») опубликовало интервью с бывшим парламентарием, в котором он подтвердил получение украинского гражданства. Он утверждает, что дело в отношении него было сфабриковано. Российские правосудие работает «с обвинительным уклоном», считает он.

Денис Вороненков был избран в Госдуму шестого созыва от КПРФ. Переизбраться в нижнюю палату парламента седьмого созыва по итогам сентябрьским выборов он не смог. Из КПРФ его исключили сразу после того, как стало известно о его втором гражданстве, сообщали в партии.