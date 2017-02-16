В КПРФ рассказали об автоматическом исключении Вороненкова из партии

Бывший депутат Госдумы Денис Вороненков автоматически перестал быть членом КПРФ после того, как получил гражданство другого государства. Об этом в четверг 16 февраля, заявил первый вице-спикер нижней палаты парламента Иван Мельников, передает «Интерфакс».

«Для его исключения из партии никаких дополнительных процедур не требуется», — уточнил Мельников, состоящий в КПРФ.

Ранее в партии указывали, что формально исключить Вороненкова может только решение съезда. Необходимость этого связывали с тем, что бывший депутат входил в центральный комитет. Для исключения членов ЦК требуется коллективное собрание.

Ранее в четверг стало известно, что партия «Единая Россия» намерена лишить супругу Вороненкова — певицу и экс-депутата Госдумы от ЕР Марию Максакову членства в партии из-за имеющегося у нее гражданства Германии. Решение может быть принято на ближайшем заседании регионального политсовета, уточнили в ЕР.

15 февраля Вороненков заявил, что никогда не состоял в коммунистической партии. В тот же день Следственный комитет России объявил бывшего депутата в федеральный розыск.

В конце прошлого года Денис Вороненков вместе с супругой перебрался жить из Москвы в Киев. Он рассказал, что получил украинский паспорт в декабре 2016-го.

Согласно уставу КПРФ, в случае утраты гражданства России утрачивается и членство в партии. Гражданин, исключенный из партии, вправе через год представить личное письменное заявление о повторном вступлении.

Исключение из «Единой России» также можно обжаловать в вышестоящих партийных инстанциях.