КПРФ проверит бывшего депутата Вороненкова на наличие украинского гражданства

Контрольная комиссия партии КПРФ обсудит ситуацию с бывшим депутатом Госдумы от коммунистов Денисом Вороненковым, который якобы получил украинское гражданство, заявил лидер фракции Геннадий Зюганов. Его слова приводит РИА Новости во вторник, 14 февраля.

«С этим вопросом поручено разобраться Контрольной комиссии, она разберется и поймет, что было и что не было», — сообщил Зюганов.

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Ранее во вторник в беседе с изданием «Цензор.Нет» (заблокирован в России — прим. «Ленты.ру») Вороненков подтвердил получение украинского гражданства. По его словам, это произошло 6 декабря прошлого года, через два дня после окончания его полномочий депутата Госдумы. В интервью бывший парламентарий сравнил Россию с нацисткой Германией и заявил, что политическая система там «работает только на уничтожение всех, кто в нее не вмонтирован».

27 января появилась информация, что Вороненков дал показания в генпрокуратуре Украины против бывшего президента Украины Виктора Януковича по делу о государственной измене. При этом секретарь центрального комитета коммунистической партии Казбек Тайсаев отказался верить в сотрудничество однопартийца с ГПУ. Он назвал сообщение СМИ газетной уткой.

Янукович занимал пост президента Украины с 2010 по 2014 год. Он покинул страну в феврале 2014-го после Евромайдана — массовых протестных акций в Киеве и других городах, которые завершились насильственной сменой власти в стране. В отношении Януковича на Украине возбуждено несколько уголовных дел, он объявлен в розыск.

Денис Вороненков — депутат Госдумы шестого созыва, входил в комитет по безопасности и противодействию коррупции. В декабре 2016 года СМИ сообщили, что он вместе с супругой, оперной певицей и бывшим парламентарием от «Единой России» Марией Максаковой перебрался из Москвы в Киев.