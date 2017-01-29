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Коммунисты потеряли давшего показания по делу Януковича бывшего депутата

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Юрий Афонин
Юрий Афонин

КПРФ не может связаться с бывшим депутатом Госдумы Денисом Вороненковым, якобы давшим показания по делу о госизмене бывшего президента Украины Виктора Януковича. Об этом сообщил ТАСС член президиума ЦК партии, парламентарий Юрий Афонин.

«Связи с ним нет. Если подтвердится, что уехал в страну, которая враждебна по отношению к РФ, мы с партийной точки зрения будем разбираться, потому что это очень плохая ситуация», — отметил депутат.

По его мнению, «время и возможность опровергнуть появившуюся информацию у Вороненкова были», а к прояснению обстоятельств о даче показаний должны подключиться и «органы государственной власти». «Моя личная оценка: если это действительно было, то это серьезный ущерб и партии, и стране», — отметил парламентарий.

«В партии вопрос об исключении Вороненкова не стоит до тех пор, пока не проявятся обстоятельства в отношении этого вопроса, подтверждающие или опровергающие [дачу показаний]», — заявил Афонин РИА Новости.

Информация о том, что Вороненков дал показания Генеральной прокуратуре Украины по делу Януковича появилась 27 января. По информации «Коммерсанта», он частично подтвердил следователям показания, которые ранее дал другой бывший депутат Госдумы Илья Пономарев, получивший летом 2016 года вид на жительство на Украине.

Янукович занимал пост президента с 2010 по 2014 год. Он покинул Украину в феврале 2014-го после Евромайдана — массовых протестных акций в Киеве и других городах, которые завершились насильственной сменой власти в стране. В отношении Януковича на родине возбуждено несколько уголовных дел, он объявлен в розыск, а его имущество арестовано.

Денис Вороненков — депутат Госдумы шестого созыва, член комитета по безопасности и противодействию коррупции. В декабре 2016 года СМИ сообщили, что он вместе с супругой, оперной певицей и бывшим парламентарием от «Единой России», Марией Максаковой перебрался жить из Москвы в Киев.

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