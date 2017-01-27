Бывший депутат Госдумы дал показания по делу Януковича

Бывший депутат Госдумы Денис Вороненков (КПРФ) дал показания Генеральной прокуратуре Украины (ГПУ) по делу о госизмене бывшего президента страны Виктора Януковича. Об этом в пятницу, 27 января, пишет «Коммерсантъ».

По информации издания, он частично подтвердил следователям показания, которые ранее дал другой бывший депутат Госдумы Илья Пономарев, получивший летом 2016 года вид на жительство на Украине. Последний, как отмечается, встречался со следователями, в том числе с главным военным прокурором Анатолием Матиосом, несколько раз в декабре и январе. Он рассказал о якобы имевших место договоренностях между Януковичем и российским руководством.

ГПУ планирует завершить все следственные мероприятия по делу о госизмене в феврале, а процесс, как ожидается, начнется в марте.

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24 января сообщалось, что Янукович отказался приехать на допрос в Киев из-за угрозы его жизни. Адвокат бывшего украинского лидера Виталий Сердюк также уточнил, что его подзащитный не получал уведомление о подозрении и не скрывается от следствия.

18 января украинские СМИ опубликовали фотографии письма Януковича к президенту России Владимиру Путину, датированного 1 марта 2014 года. В нем политик просит российского лидера ввести войска на территорию страны «для восстановления законности, мира, правопорядка, стабильности и защиты населения Украины». Сообщалось также, что письмо находится в материалах дела в отношении бывшего украинского лидера о государственной измене с ноября 2016 года.

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В декабре прошлого года суд Киева дал санкцию на задержание Януковича. О судебном процессе над ним было объявлено ранее в том же месяце.

Янукович занимал пост президента Украины с 2010 по 2014 год. Он покинул страну в феврале 2014-го после Евромайдана — массовых протестных акций в Киеве и других городах, в ходе которых погибли 106 человек. Протесты завершились насильственной сменой власти в стране. В отношении Януковича на Украине возбуждено несколько уголовных дел. Бывший президент объявлен в розыск, а его имущество на территории страны арестовано.

Денис Вороненков — депутат Госдумы шестого созыва, член комитета по безопасности и противодействию коррупции. В декабре 2016 года вместе с супругой оперной певицей и бывшим парламентарием от «Единой России» Марией Максаковой он перебрался жить из Москвы в Киев.