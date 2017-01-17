Киев заявил о получении от ООН просьбы Януковича ввести войска России на Украину

Киев получил от секретариата ООН копию письма бывшего президента Украины Виктора Януковича с просьбой ввести в страну российские войска. Об этом во вторник, 17 января, на своей странице в Facebook сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

«Главная военная прокуратура получили через Постоянное представительство Украины официальное письмо секретариата ООН с предоставлением украинской стороне заверенной официальной печатью ООН фотокопии заявления Януковича от 1 марта 2014 года с просьбой ввести войска Российской Федерации на Украину», — написал глава надзорного ведомства.

По словам Луценко, таким образом следственные органы получили «неопровержимые документальные доказательства госизмены Януковича».

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В декабре 2016-го суд Киева дал санкцию на задержание Януковича. О судебном процессе над бывшим президентом Украины Луценко объявил ранее в том же месяце.

Янукович был президентом Украины в 2010-2014 годах. Он покинул страну в феврале 2014-го после Евромайдана — массовых протестных акций в Киеве и других городах, в ходе которых погибли 106 человек. Протесты завершились насильственной сменой власти в стране. В отношении Януковича на Украине возбуждено несколько уголовных дел. Бывший президент объявлен в розыск, а его имущество на территории страны арестовано.