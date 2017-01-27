Секретарь ЦК КПРФ отказался верить в сотрудничество Вороненкова с ГПУ

Сообщение о том, что бывший депутат Госдумы от КПРФ Денис Вороненков дал показания Генеральной прокуратуре Украины (ГПУ) по делу о госизмене бывшего президента страны Виктора Януковича, — не более чем газетная утка. Такую точку зрения в беседе с «Лентой.ру» высказал секретарь центрального комитета КПРФ Казбек Тайсаев, член думского комитета по делам СНГ.

«Не могу в это поверить, это какая-то утка. Я хорошо знаком и с Денисом Вороненковым, и с его супругой Марией Максаковой и не поверю никогда, что он мог подобные шаги совершить», — сказал Тайсаев в пятницу, 27 января, комментируя информацию о том, что Вороненков дал показания против Януковича и эмигрировал из России.

Секретарь ЦК партии подчеркнул, что, по его мнению, Вороненков — «глубоко патриотичный человек и многое сделал для нашей страны, в том числе будучи депутатом Госдумы»

В свою очередь, зампред ЦК КПРФ депутат Владимир Кашин пообещал, что компартия разберется в этой ситуации, и выразил сомнения в том, что бывший депутат действительно покинул страну и дал показания ГПУ, передавал ТАСС.

По данным газеты «Коммерсантъ», Вороненков частично подтвердил украинским следователям показания, которые ранее дал другой бывший депутат ГД Илья Пономарев, сообщивший о якобы имевших место договоренностях между Януковичем и российским руководством.

18 января украинские СМИ опубликовали фотографии письма Януковича к президенту России Владимиру Путину, датированного 1 марта 2014 года. В нем политик просит российского лидера ввести войска на территорию страны «для восстановления законности, мира, правопорядка, стабильности и защиты населения».

Янукович занимал пост президента Украины с 2010 по 2014 год. Он покинул страну в феврале 2014-го после Евромайдана — массовых протестных акций в Киеве и других городах, которые завершились насильственной сменой власти в стране. В отношении Януковича на Украине возбуждено несколько уголовных дел, он объявлен в розыск, а его имущество на территории страны арестовано.

Денис Вороненков — депутат Думы шестого созыва, член комитета по безопасности и противодействию коррупции.