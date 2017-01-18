СМИ опубликовали письмо Януковича к Путину с просьбой ввести войска на Украину

Украинское издание «Цензор.нет» в среду, 18 января, опубликовало фотографии письма бывшего президента Украины Виктора Януковича к российскому лидеру Владимиру Путину, датированное мартом 2014 года. В нем политик просит президента РФ ввести войска на территорию республики «для восстановления законности, мира, правопорядка, стабильности и защиты населения Украины».

Портал отмечает, что это именно то письмо, которое постпред РФ при ООН Виталий Чуркин 4 марта представил на экстренном заседании Совбеза организации, созванном по инициативе Москвы.

Источник в правоохранительных органах сообщил «Цензор.нет», что письмо находится в материалах дела в отношении Януковича о государственной измене с ноября 2016 года.

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Между тем генпрокурор Украины Юрий Луценко только 17 января сообщил о получении Киевом от секретариата ООН обращения Януковича. Он также заявил, что таким образом следственным органам были предоставлены «неопровержимые документальные доказательства госизмены».

В декабре 2016 года суд Киева дал санкцию на задержание бывшего главы государства. О судебном процессе над ним Луценко объявил ранее в том же месяце.

Янукович занимал пост президента Украины с 2010 по 2014 год. Он покинул страну в феврале 2014-го после Евромайдана — массовых протестных акций в Киеве и других городах, в ходе которых погибли 106 человек. Протесты завершились насильственной сменой власти в стране. В отношении Януковича на Украине возбуждено несколько уголовных дел. Бывший президент объявлен в розыск, а его имущество на территории страны арестовано.