Вороненков открестился от КПРФ и объяснил отъезд из «злой» Москвы

Бывший депутат Госдумы Денис Вороненков, уехавший на Украину, сообщил, что никогда не состоял в партии КПРФ. Об этом он заявил в интервью «Московскому комсомольцу» в среду, 15 февраля.

«Я был членом фракции в шестом созыве Госдумы, но никогда не был членом КПРФ. А на последние выборы я уже шел как одномандатник», — сказал Вороненков.

Свой внезапный отъезд из России он объяснил тем, что «Москва — город злой», а в Киеве живут «добрые, хорошие, душевные люди». «И атмосфера кардинально отличается, она очень позитивная. Как в Европе!» — подчеркнул он.

Бывший депутат также высказал мнение, что уголовное преследование против него в России незаконно и несправедливо.

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«Но никому нет до этого дела, понимаете? Я в одиночку не в состоянии был бороться с той группой людей, которая от имени государства узурпировала власть и принимала решения — карать или помиловать. Пусть этот "Титаник" плывет сам по себе», — добавил бывший парламентарий.

Ранее в среду «Коммерсантъ» сообщил, что Следственный комитет России вынес постановление о привлечении Вороненкова в качестве обвиняемого по делу об особо крупном мошенничестве. Ему заочно инкриминируется организация рейдерского захвата в 2011 году здания в центре столицы стоимостью 5 миллионов долларов.

14 февраля Вороненков рассказал, что получил украинский паспорт в декабре прошлого года. В КПРФ пообещали исключить его из партии, если факт двойного гражданства подтвердится.

Депутат Госдумы шестого созыва Денис Вороненков входил в комитет по безопасности и противодействию коррупции. В конце 2016-го он вместе с супругой — оперной певицей и бывшим парламентарием от «Единой России» Марией Максаковой — перебрался жить из Москвы в Киев.