Бежавшую на Украину бывшего депутата Максакову уволили из Гнесинки

Российскую оперную певицу и бывшего депутата Государственной Думы Марию Максакову уволили из академии музыки имени Гнесиных, сообщает портал dni.ru.

Ученики певицы были распределены между другими педагогами.

Решение об увольнении было принято после сообщения о том, что Максакова вместе со своим мужем, бывшим депутатом Госдумы от КПРФ Денисом Вороненковым, бежала на Украину.

При этом, по сообщению kp.ru, певица написала заявление об уходе по собственному желанию. Об этом рассказали ее студенты.

27 января появилась информация, что Вороненков дал показания в Генпрокуратуре Украины против бывшего президента Виктора Януковича по делу о государственной измене.

Вороненков, по его словам, получил украинское гражданство 6 декабря 2016 года, через два дня после окончания его полномочий депутата Госдумы. В КПРФ пообещали исключить его из партии, если подтвердится факт двойного гражданства.

Максакова была приглашенной солисткой Большого театра, солисткой оперной труппы Мариинского театра. Исполняла партии Дорабеллы, Принцессы Шарлотты и Элен Безуховой.