СМИ узнали о заочном предъявлении обвинения бывшему депутату Вороненкову

Следственный комитет России вынес решение о привлечении в качестве обвиняемого в особо крупном мошенничестве бывшего члена комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Дениса Вороненкова. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в ведомстве.

Вороненкову заочно инкриминируется организация рейдерского захвата в 2011 году здания в центре Москвы стоимостью 5 миллионов долларов.

Ранее Генпрокуратура дважды отказалась вносить в Госдуму представления главы СКР Александра Бастрыкина о лишении депутата неприкосновенности и привлечении его к уголовной ответственности. В настоящее время скрывающийся на Украине бывший член фракции КПРФ объявлен в розыск.

Уголовное дело, обвиняемым по которому стал Вороненков, было возбуждено в октябре 2011 года. Учредитель ООО «Тома» и владелец двухэтажного здания на Международной улице, 38 Отари Кобахидзе обратился в правоохранительные органы с заявлением о том, что недвижимость была похищена при участии гендиректора его фирмы Марины Владимирской.

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По делу уже вынесено ряд приговоров. Купивший здание предприниматель Виталий Качур, найденный, по данным следствия, именно Вороненковым и передававший депутату деньги, осужден на четыре года и два месяца лишения свободы в колонии общего режима. Фигуранты дела, давшие показания о причастности Вороненкова к афере, получили, в основном, условные сроки.

Ранее во вторник Вороненков сообщил, что получил украинский паспорт 6 декабря 2016 года, через два дня после окончания его полномочий депутата Госдумы. В КПРФ пообещали исключить его из партии, если подтвердится факт двойного гражданства.

В конце января появилась информация, что Вороненков дал показания в генпрокуратуре Украины против бывшего президента страны Виктора Януковича по делу о госизмене.

В декабре 2016-го СМИ сообщили, что Вороненков вместе с супругой, оперной певицей и бывшим депутатом от «Единой России» Марией Максаковой, перебрался жить из Москвы в Киев.