Бежавшему на Украину коммунисту Вороненкову предрекли судьбу Саакашвили

Бывший депутат Госдумы от КПРФ Денис Вороненков может повторить судьбу бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили на Украине, считает зампред ЦК коммунистической партии Владимир Кашин. Его слова приводит РИА Новости во вторник, 14 февраля.

«Возможно, его ждет участь Саакашвили, он принимал гражданство не ради душевного порыва, а ради определенного блага, в том числе и амбициозного», — предположил Кашин.

Материалы по теме Нас не прогонят Как беглые политики собрались спасать Украину

В свою очередь первый зампред фракции КПРФ в Госдуме Сергей Решульский призвал коммунистов не торопиться с выводами по ситуации с Вороненковым. «Все мои попытки найти прямую речь Вороненкова закончились ничем. Все это пересказы украинских газет. Я полагаю, что мы должны делать окончательные выводы после того, как кто-то из нас лично услышит это из уст Вороненкова», — цитирует его ТАСС.

Ранее во вторник Вороненков сообщил, что получил украинский паспорт 6 декабря прошлого года, через два дня после окончания его полномочий депутата Госдумы. В КПРФ пообещали исключить его из партии, если факт двойного гражданства подтвердится.

27 января появилась информация, что Вороненков дал показания в генпрокуратуре Украины против бывшего президента страны Виктора Януковича по делу о государственной измене.

Денис Вороненков — депутат Госдумы шестого созыва, входил в комитет по безопасности и противодействию коррупции. В декабре 2016 года СМИ сообщили, что он вместе с супругой, оперной певицей и бывшим парламентарием от «Единой России» Марией Максаковой перебрался жить из Москвы в Киев.

Саакашвили был назначен на пост губернатора Одесской области в мае 2015 года. Инициатива принадлежала президенту Украины Петру Порошенко. При этом осенью прошлого года Саакашвили объявил о своей отставке. Экс-губернатор заявил о намерении добиваться досрочных выборов в Верховную раду и планах создать на Украине свою политическую силу. С 2004 по 2013 год Саакашвили пребывал на посту президента Грузии.